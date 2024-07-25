Manisa'daki kavgada 1 kişi öldü

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, iddiaya göre Sönmez'e araçla çarparak yere düşürdü, ardından bıçakla saldırdı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan bir grup, İsmail Sönmez'in (48) Akpınar Mahallesi 245 Sokak'ta yaşadığı evin önüne geldi.

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