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        Manisa'daki kavgada 1 kişi öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:54
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        Manisa'daki kavgada 1 kişi öldü
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan bir grup, İsmail Sönmez'in (48) Akpınar Mahallesi 245 Sokak'ta yaşadığı evin önüne geldi.

        Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, iddiaya göre Sönmez'e araçla çarparak yere düşürdü, ardından bıçakla saldırdı.

        Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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