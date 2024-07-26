Salihli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki yolcu öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.
M.Ç.(19) yönetimindeki 45 RJ 769 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ve yolcu konumdaki Ferhat Sarı (17) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ferhat Sarı, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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