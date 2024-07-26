Turgutlu'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve Oda Başkanı Mehmet Aksabancı, muharrem ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, yemeğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Turgutlu Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Esnaf Odası ile İlçe Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan aşure, Turgutlu Belediyesi önünde dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.