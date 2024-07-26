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        Turgutlu'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:54
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        Turgutlu'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Turgutlu Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Esnaf Odası ile İlçe Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan aşure, Turgutlu Belediyesi önünde dağıtıldı.

        İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve Oda Başkanı Mehmet Aksabancı, muharrem ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, yemeğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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