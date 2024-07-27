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        MHP İlçe Başkanı Tüfek'ten, Salihli Belediyesinde mobing iddiası

        MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Belediyesi'nde çalışanlara mobing uygulandığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:28
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        MHP İlçe Başkanı Tüfek'ten, Salihli Belediyesinde mobing iddiası
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        MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Belediyesi'nde çalışanlara mobing uygulandığını öne sürdü.

        Tüfek, partisinin ilçe binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun, seçim sürecinde hiçbir işçi ve memura baskı yapmayacağını söylemesine rağmen buna uymadığını iddia etti.

        Bu süreçte memurların farklı yerlere görevlendirildiğini ve uzmanlıkları olamayan işlerde çalıştırıldığını savunan Halil Tüfek, "4 aylık görev süresi içerisinde yaptığı hukuka aykırı işten çıkarma ve mobing uygulamalarıyla seçim meydanlarında söyledikleri arasında tezada düşmüştür." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, açıklama sonrası Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve başkan yardımcıları, MHP İlçe Başkanlığı önüne gelerek burada bulunan partililerle görüşme gerçekleştirdi.

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