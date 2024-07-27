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        Alaşehir'de iki tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde LPG yüklü tıra arkadan çarpan kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:28
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        Alaşehir'de iki tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde LPG yüklü tıra arkadan çarpan kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        M.Ç'nin (51) kullandığı 32 AAY 507 plakalı kömür yüklü tır, Alaşehir-Salihli kara yolunun Hacıaliler Mahallesi mevkisinde A.E. (57) idaresindeki 42 DK 278 plakalı LPG yüklü tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Ç, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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