Alaşehir'de iki tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde LPG yüklü tıra arkadan çarpan kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde LPG yüklü tıra arkadan çarpan kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
M.Ç'nin (51) kullandığı 32 AAY 507 plakalı kömür yüklü tır, Alaşehir-Salihli kara yolunun Hacıaliler Mahallesi mevkisinde A.E. (57) idaresindeki 42 DK 278 plakalı LPG yüklü tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ç, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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