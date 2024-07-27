Şehzadeler'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Turgut Özal Mahallesi Spil Dağı eteklerindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
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