Manisa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Lale İpek Ö'nün kullandığı 34 CUJ 210 plakalı otomobil, Çobanisa mevkisinde Tuğçe Y. idaresindeki 45 TY 945 plakalı otomobille çarpıştı, bariyerleri aşarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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