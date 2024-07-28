Manisa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Caner Şener (40) idaresindeki 45 ALT 516 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir E96 kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarında, aynı istikamette ilerleyen Y. A. (35) yönetimindeki 45 TL 776 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, motosikletin sürücüsü Şener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şener'in ilçede esnaflık yaptığı ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
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