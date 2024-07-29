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        Manisa'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:11
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        Manisa'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.H. (36) yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Mahallesi mevkisinde, önünde seyir halinde olan Ü.T'nin (40) kullandığı 35 YAP 36 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle römork devrildi.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile araçtaki İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı.

        Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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