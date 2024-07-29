Manisa'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 6 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile araçtaki İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.H. (36) yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Mahallesi mevkisinde, önünde seyir halinde olan Ü.T'nin (40) kullandığı 35 YAP 36 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

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