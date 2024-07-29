Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kırkağaç'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkağaç'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, S.Z'nin kullandığı 45 YA 611 plakalı motosiklet Kırkağaç - Soma kara yolu Aksu Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        S.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Manisa potada hareketlendi
        Manisa potada hareketlendi
        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 2 aile arasında çıkan kavganın yeni görüntüler...
        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 2 aile arasında çıkan kavganın yeni görüntüler...
        Manisa'da tıra çarpan otomobildeki kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı
        Manisa'da tıra çarpan otomobildeki kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı
        Turgutluspor'da sessizlik bitti; hazırlıklar yarın başlıyor
        Turgutluspor'da sessizlik bitti; hazırlıklar yarın başlıyor
        105 gündür kayıp Selin için özel ekip kuruldu
        105 gündür kayıp Selin için özel ekip kuruldu
        Manisa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı
        Manisa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı