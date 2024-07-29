Turgutlu'da elektrik trafosunda çıkan yangın 4 araca zarar verdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangın park halindeki araçlara zarar verdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangın park halindeki araçlara zarar verdi.
Subaşı Mahallesi Kervanyolu üzerinde bulunan bir elektrik direğinin üzerindeki trafoda yangın çıktı. Yangın park halindeki araçlara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Alevlerden etkilenen 4 araç zarar gördü.
Yangın nedeniyle Subaşı ve Yeni mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.