Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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