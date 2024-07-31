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        Turgutlu'da trenin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treninin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:43
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        Turgutlu'da trenin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treninin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni, Albayrak Mahallesi'nde tren yoluna çıkan 2 kişiye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Trenin çarptığı C.Ş. (19) ile Ş.Ş. (32) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza sonrası duran tren bir süre sonra seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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