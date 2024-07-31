Turgutlu'da trenin çarptığı 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treninin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treninin çarptığı 2 kişi yaralandı.
İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni, Albayrak Mahallesi'nde tren yoluna çıkan 2 kişiye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Trenin çarptığı C.Ş. (19) ile Ş.Ş. (32) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası duran tren bir süre sonra seferine devam etti.
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