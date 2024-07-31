Turgutlu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Yangına 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı ve 16 personeli ile müdahale edildi. Mahalle sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Irlamaz Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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