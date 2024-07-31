Manisa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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