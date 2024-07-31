Manisa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.
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