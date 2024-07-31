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        Manisa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:17
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        Manisa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yabancı uyruklu S.H'nin (31) kullandığı 28 AD 445 plakalı otomobil, Aşağıbozkır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten devrildi.

        Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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