Salihli'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Yelilova Mahallesi'nde yaşayan O.K'nin (52) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ev ve eklentisinde yapılan aramada 637 gram esrar, 23 kök kenevir bitkisi, bir miktar uyuşturucu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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