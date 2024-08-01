Selendi'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Selendi Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kösem, birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini belirterek, "Aşure dağıtımı programı, hem geleneksel değerlerin yaşatılması hem de toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

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