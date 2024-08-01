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        Selendi'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:19
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        Selendi'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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        Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

        Atatürk Caddesindeki aşure programına Kaymakam Mustafa İlker Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Selendi Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kösem, birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini belirterek, "Aşure dağıtımı programı, hem geleneksel değerlerin yaşatılması hem de toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

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