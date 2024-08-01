Turgutlu'da fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çepnidere Kavşağı yakınındaki balık yemi üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
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