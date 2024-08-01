Turgutlu'da fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Çepnidere Kavşağı yakınındaki balık yemi üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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