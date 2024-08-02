Manisa'da otomobil ağaca çarptı, sürücü ve eşi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Cevdet Gaga (67) yönetimindeki 45 VM 905 plakalı otomobil, Sart Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Cevdet ile eşi Fahriye Gaga'nın (65) hayatını kaybettiği belirlendi.
Karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.