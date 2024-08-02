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        Selendi Müftüsü Derviş Makas göreve başladı

        Selendi Müftülüğüne atanan Derviş Makas görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:36
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        Selendi Müftüsü Derviş Makas göreve başladı
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        Selendi Müftülüğüne atanan Derviş Makas görevine başladı.

        Makas, müftülük çalışanlarıyla tanıştı.

        Erzurum'da doğan Makas, son olarak Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde müftülük görevinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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