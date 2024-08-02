Selendi Müftüsü Derviş Makas göreve başladı
Selendi Müftülüğüne atanan Derviş Makas görevine başladı.
Selendi Müftülüğüne atanan Derviş Makas görevine başladı.
Makas, müftülük çalışanlarıyla tanıştı.
Erzurum'da doğan Makas, son olarak Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde müftülük görevinde bulunmuştu.
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