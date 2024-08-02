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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:44
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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        İzmir-Ankara kara yolu Köprülü Kavşak civarında Şafak B. (39) yönetimindeki 09 SG 137 plakalı tırın çekici kısmı kilitlenerek yan döndü.

        Aynı istikamette seyreden Ufuk K. (33) idaresindeki 64 SB 314 plakalı otomobil, İlhan G. (49) kontrolündeki 06 HE 6735 plakalı otomobil ve Cuma S. (60) yönetimindeki 45 ES 262 plakalı kamyonet tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü Cuma S. ile diğer araçlarda yolcu konumunda bulunan Adem Ç. ve Fatih Ç. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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