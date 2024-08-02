Manisa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Cuma S. ile diğer araçlarda yolcu konumunda bulunan Adem Ç. ve Fatih Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.