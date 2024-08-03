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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da üzüm hasadına katıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:04
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Manisa'da üzüm hasadına katıldı
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı.

        Yumaklı, Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Ramadan Tezerişir'in bağında üzüm kesti.

        Poşu takıp bahçe sahibi ve işçilerle sohbet eden Bakan Yumaklı, bahçe sahibine bağ makası ve testere bulunan bir set hediye etti.

        Bakan Yumaklı, bağda yaptığı açıklamada Manisa'da organik olarak üretilen Sultani çekirdeksiz üzümünün sembolik de olsa da hasat açılışını yaptıklarını söyledi.

        Normalde 15 gün sonra başlamasını bekledikleri hasadın, mevsimlerin öne gelmesiyle beraber bugünlerde başlayacağını belirten Yumaklı, "Manisa üzümde birinci malumunuz ama ondan çok daha önemli özellikle bu Sultani üzümün ihracat potansiyeli. Çok ciddi şekilde talep gören bir ürün. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı oldu. Rekolteyle alakalı bu yılın geçtiğimiz yıldan çok farklı olmayacağını değerlendiriyoruz. Biraz daha iyi olabilirdi ama iklim şartları beklediğimizin üzerinde bir rekolte gelmesine engel olmuş oldu. Geçtiğimiz yıldan kesinlikle kötü değil." ifadelerini kullandı.

        Yumaklı, tüm üreticilere bereketli bir yıl diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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