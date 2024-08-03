Sarıgöl'de elektrik akımına kapılan kişi öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kırlıer (55) tarlasını sulamak için su dinamosu bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırlıer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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