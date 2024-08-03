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        Sarıgöl'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:57
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        Sarıgöl'de elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kırlıer (55) tarlasını sulamak için su dinamosu bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kırlıer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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