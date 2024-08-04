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        Manisa'da çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:53 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:53
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        Manisa'da çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ve bir kısmında meyve ağaçlarının yer aldığı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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