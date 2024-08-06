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        Manisa'da iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:41
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        Manisa'da iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Nihat Danışman Mahallesi'nde çiçekçi işleten İsmail Y. iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı.

        Yaralanan İsmail Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Y. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli A.S. polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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