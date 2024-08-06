Manisa'da iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Nihat Danışman Mahallesi'nde çiçekçi işleten İsmail Y. iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan İsmail Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Y. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli A.S. polislerce gözaltına alındı.
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