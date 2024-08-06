Manisa Kırkağaç'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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