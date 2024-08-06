Manisa Kırkağaç'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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