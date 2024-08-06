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        Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü tabancayla vurdu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:31
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        Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü tabancayla vurdu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle birlikte geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ölüm haberini alan çocuğun yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaraladı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına aldı.

        Hayatını kaybeden çocuk ve sürücünün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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