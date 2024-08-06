Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü tabancayla vurdu

Olayın ardından sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına aldı.

Ölüm haberini alan çocuğun yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaraladı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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