Demirci'de yaz Kur'an kursları devam ediyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 Temmuz'da başlayan "Yaza Kur'an'la Merhaba" kursları devam ediyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 Temmuz'da başlayan "Yaza Kur'an'la Merhaba" kursları devam ediyor.
İlçede 7 hafta sürecek eğitimlere 1617 öğrenci katıldı.
Kurslarda sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerler eğitimleri de veriliyor.
Kursları ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çocuklara sohbet etti.
Kursiyerlerden Elif Şahinkaya, kursta arkadaşlarıyla eğitici ve keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.
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