Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kamyonla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüyü öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlada kamyonla geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan sürücünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüyü öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlada kamyonla geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan sürücünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sürücü Şükrü Erdem'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.K. (28) ile E.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Salihli'de dün, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçmişti. Çocuğun öldüğünü öğrenen yakınları tarafından tabancayla vurulan Erdem, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Sürücüyü tabancayla vuran kişilerin C.K. ve E.K. olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Demirci'de yaz Kur'an kursları devam ediyor
        Demirci'de yaz Kur'an kursları devam ediyor
        Darptan gözaltına alınan belediye başkanının şoförü ve koruması da serbest
        Darptan gözaltına alınan belediye başkanının şoförü ve koruması da serbest
        Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü...
        Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü...
        Kamyonla geri manevra yaparken tarlada uyuyan Ayşenur'u ezerek öldüren şofö...
        Kamyonla geri manevra yaparken tarlada uyuyan Ayşenur'u ezerek öldüren şofö...
        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa'da orman yangını (3)
        İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü
        İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü