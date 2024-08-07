Kamyonla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüyü öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı

Sürücüyü tabancayla vuran kişilerin C.K. ve E.K. olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına almıştı.

Salihli'de dün, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçmişti. Çocuğun öldüğünü öğrenen yakınları tarafından tabancayla vurulan Erdem, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sürücü Şükrü Erdem'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.K. (28) ile E.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlada kamyonla geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan sürücünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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