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        Manisa'da 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:13
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        Manisa'da 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi.

        Akıncılar Mahallesi'nde, Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve ağırlığı ile dikkati çekti.

        Boyu 83 santimetre olan acurun ağırlığının 13 kilogram olduğu belirtildi.

        Artuç, AA muhabirine, 26 yıldır tarımsal üretim yaptığını ifade ederek, "12 dönüm tarlamda domates, biber, patlıcan, kavun, salatalık ve acur üretimi yapıyorum. 2 ay önce diktiğimiz acurlardan birisi devasa büyüklükte oldu. Ürettiğim tarım ürünlerinde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyorum. Hayvan gübresi, su ve dip çapası yaparak yetiştiriyorum. Ürettiğimiz dev acuru gelecek yıla tohumluk olarak kullanacağım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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