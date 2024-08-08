Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, üç adreste yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. (53) ve R.D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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