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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:27
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, üç adreste yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.D. (53) ve R.D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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