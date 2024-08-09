Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

Alaşehir İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne personel ve araç desteklerinin süreceğini belirtti.

Yaşlılar için bankacılık işlemleri kursu açılmasını öneren Öküzcüoğlu, "Her banka önünde, bankamatik başında yaşlılar maaşını çektirebilecek bir kişi arıyor. En azından maaşlarını kendilerinin çekebileceği kadar bankamatik kullanmayı, internet bankacılığını öğretmek yaşlı vatandaşlarımız için faydalı olacaktır." diye konuştu.