Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 212 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:03 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 212 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışmalar kapsamında Pazar Mahallesi'nde A.S'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 212 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 11 kilogram kaçak nargile tütünü ve 88 bin 180 dolu makaron ele geçirildi.

        A.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi

        Benzer Haberler

        Manisa FK perdeyi açıyor
        Manisa FK perdeyi açıyor
        Manisa'da kurutmalık Sultaniye üzümler ovalara serilmeye başladı; 103 ülkey...
        Manisa'da kurutmalık Sultaniye üzümler ovalara serilmeye başladı; 103 ülkey...
        Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı
        Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı
        Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş (2)
        Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş (2)
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı