Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Yapılan aramalarda 212 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 11 kilogram kaçak nargile tütünü ve 88 bin 180 dolu makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışmalar kapsamında Pazar Mahallesi'nde A.S'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

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