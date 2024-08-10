Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atış tarzı Manisa'da işletme duvarına resmedildi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in atış tarzı, Manisa'da bir işletme duvarına çizildi.

Alaşehir'de Dikeç'e hayranlık duyan bir işletmenin sahibi, tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzını işletmenin duvarına resmettirdi.

Resmi gören Dikeç hayranları da "Yusuf Dikeç pozu" ile resim önünde fotoğraf çektiriyor.

İşletme sahibi Tolga Başer, Dikeç'in başarısı ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu duruşu ve başarıyı ölümsüzleştirmek için iş yerimin duvarına resmini yaptırdım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar." dedi.