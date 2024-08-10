Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu
Antalya'da Selçuklu ve Osmanlı uygarlığının izlerini taşıyan tarihi Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'nin halıları, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.
Antalya'da Selçuklu ve Osmanlı uygarlığının izlerini taşıyan tarihi Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'nin halıları, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.
Halı firması tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen desen ve motiflerle caminin mimarisine uygun olarak dokunan halının döşemesi yapıldı.
Firma yöneticilerinden Görkem Yiyen, AA muhabirine cami ile özdeşleşen renk ve sade desenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından seçildiğini belirterek, "Firmamızın 90 yıllık tecrübesi ile her aşaması özenle dokunan Şehzade Korkut Camisi'nin halısı döşenerek hizmete sunuldu." dedi.
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