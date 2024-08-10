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        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:00
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        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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