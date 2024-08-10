Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kereste fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kereste fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, Manisa itfaiyesine ait 8 itfaiye aracı ile 20 personel, 4 iş makinesi ve Turgutlu Belediyesine bağlı 2 su tankeri ile müdahale edildi.

        Çalışmalar sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa FK'ya taze kan
        Manisa FK'ya taze kan
        Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu
        Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu
        Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atış tarzı Manisa'da işletme duvarına resme...
        Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atış tarzı Manisa'da işletme duvarına resme...
        Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Manisa FK perdeyi açıyor
        Manisa FK perdeyi açıyor