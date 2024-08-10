Turgutlu'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kereste fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, Manisa itfaiyesine ait 8 itfaiye aracı ile 20 personel, 4 iş makinesi ve Turgutlu Belediyesine bağlı 2 su tankeri ile müdahale edildi.

Çalışmalar sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.