GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.
Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.
Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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