Manisa'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Arda Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi'nde C.G. (50) ile F.T. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.T, bıçakla C.G'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan C.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. tutuklandı.
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