Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

        Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Manisa'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Manisa'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Turgutlu'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Turgutlu'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor