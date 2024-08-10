Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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