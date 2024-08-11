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        GÜNCELLEME - Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:37
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        GÜNCELLEME - Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        Mahmut Karataş'ın ( 35) kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana yüklü kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçtaki Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı sürücü Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kamyonu emniyet şeridine park eden sürücü C.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Karataş ailesinin, Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

        - Kaza anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen hafif ticari aracın, kamyona arkada çarpmasıyla toz bulutunun yükselmesi ve hafif ticari araçta kopan parçaların yola saçılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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