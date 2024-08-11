Manisa'da 3 kedi yavrusunu sopayla öldüren kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi gözaltına alındı.
Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.
Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.