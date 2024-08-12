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        Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:19
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        Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 10 Ağustos'ta başlayan yangına aralıksız havadan ve karadan müdahale edildi.

        Sarp arazideki yangın, ekiplerin yaklaşık 44 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 10 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı. Çalışmalar gece de gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürmüştü.

        Galeri
        Galeri

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