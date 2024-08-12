Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 10 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı. Çalışmalar gece de gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürmüştü.

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