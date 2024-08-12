Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Manisa'nın Selendi ilçesinde enerji hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan kişi öldü.
Manisa'nın Selendi ilçesinde enerji hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan kişi öldü.
Mollaahmetler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Kakız, evine gelen enerji hattındaki arızayı tamir etmeye çalıştığı esnada akıma kapıldı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kakız'ın öldüğünü belirledi.
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