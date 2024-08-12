Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan Ü.G. ve M.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi Fatış Tımarı mevkisinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu otomobille hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı. Kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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