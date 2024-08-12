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        Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı

        Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu otomobille hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı. Kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:21
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        Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı
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        Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu otomobille hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı. Kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi Fatış Tımarı mevkisinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

        Kavgada bıçaklanan M.Ş. yaralandı. Arkadaşı M.Ş'yi hastaneye götürmek isteyen Ü.G'nin kullandığı otomobil yolda aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan Ü.G. ve M.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kavgaya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri savcılıktan serbest bırakılırken, A.Y. (24) tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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