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        Manisa'da 3 kedi yavrusunu öldüren kişi tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:18
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        Manisa'da 3 kedi yavrusunu öldüren kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı.

        Sağlık Mahallesi'ndeki olaya ilişkin gözaltına alınan M.Ş'nin (69) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        M.Ş'nin, emniyetteki ifadesinde kedi yavrularının mutfağına girip çıktığını, defalarca engellemeye çalıştığını, olay günü sinirlerine hakim olamayarak kedileri öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, olayı kınadı.

        Sağlık Mahallesi'nde dün M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan kedi yavrularını fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulunmuş, polis M.Ş'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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