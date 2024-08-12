Düğün dönüşü trafik kazasında ölen 3 kişi İzmir'de defnedildi

Mahmut Karataş'ın kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç dün, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana yüklü kamyona arkadan çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kamyonu emniyet şeridine park eden sürücü C.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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