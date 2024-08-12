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        Manisalı çiftçiler yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı

        Manisa'nın Salihli'de 3 ortak çiftçi, umduğu fiyatı alamayınca tarlasındaki yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:24
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        Manisalı çiftçiler yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı
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        Manisa'nın Salihli’de 3 ortak çiftçi, umduğu fiyatı alamayınca tarlasındaki yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı.

        Yılmaz Mahallesi'ndeki 220 dönüm alana kavun ve karpuz eken Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar, hasat zamanı geldiğinde tüccarlardan bekledikleri fiyatı alamadı.

        Bunun üzerine kavunları vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya karar veren 3 ortağın sosyal medya duyurusunun ardından vatandaşlar tarlaya koştu.

        Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip, ürünlerden hasat etti. Kavun ve karpuzları, vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.

        - "Vatandaş aldı daha mutlu olduk"

        Ortaklardan Ahmet Akbaş, yaptıkları iyilikten dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Aşağı yukarı 10 gündür hasat vaktimiz gelmişti. Sıcaklardan dolayı da artık dayanabilme vakti kalmamıştı. Kavunun ve karpuzun maliyeti bize yaklaşık olarak 1,5 milyon liraya mal oldu. Son 3-4 gündür özellikle tüccarlardan talep geldi. Tarlaya gelenler, pazarlık yapanlar oldu. Ama hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla geldiler. Bizde 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü 200-300 bin gibi paralara satmak ağırımıza gitti. Onun yerine köylülerimiz, insanlarımız buradan faydalansın diye bedavaya verdik."

        Akbaş, vatandaşların 2 gündür tarlaya akın ettiğini belirterek, "Dün öğlenden beri sağ olsun vatandaşlarda gelip topluyorlar. Yetiştirirken bizim beklentimiz yaklaşık 300-350 ton civarıydı. Dünden beri gördük ki, 600 tonun üzerinde kavun varmış arazide. Halen de bitmedi. Sadece kavun değil, karpuzu da verdik." diye konuştu.

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