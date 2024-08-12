GÜNCELLEME - Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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